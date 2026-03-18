الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه مدينة الرياض

صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه مدينة الرياض، وسقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض على مناطق متفرقة في العاصمة، والتقديرات الأولية تشير إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما ضد إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.