تسجيل 79 رسالة ماجستير ودكتوراة بجامعة الفيوم

قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث وافق بجلسته اليوم الأحد، على قيد وتسجيل ٧٩ رسالة علمية بواقع ٦٣ رسالة ماجستير ، ١٦ رسالة دكتوراة بأقسام كليات الجامعة المختلفة.



وأكد أن كافة الخطط البحثية المقدمة تقع في إطار الخطة البحثية لجامعة الفيوم ٢٠٢١/٢٠١٦ والتي تتوافق مع خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحقق أهداف خطة مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.



وأشار إلى أن المجلس ناقش تعديل لوائح التدريب الميداني لطلبة الدراسات العليا بحيث يخصص ٢٠% من درجة التدريب الميداني لطلبة مرحلة الدبلوم للطالب الذي يقوم بمحو أمية دارسين اثنين، خلال فترة دراسته للدبلومة وذلك مساهمة في المشروع القومي لمحو الأمية.