رجل يقفز من نافذة منزله لدى قدوم رجال الشرطة في ألمانيا لتفكيك حفل به



ذكرت الشرطة الألمانية غربي البلاد أن الخوف من رجالهافيما يبدو، دفع رجلا كان يقيم حفلا في منزله للقفز من النافذة ، ما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة.



وأوضحت الشرطة اليوم الأحد، أن جيران الرجل اشتكوا من حفل صدر منه أصوات عالية في المبنى السكني الذي يعيش به الرجل.



وعندما وصل أفراد الشرطة ليلة السبت/الأحد إلى المنزل، حيث يقام الحفل، هرب صاحب الشقة وقفز من النافذة الواقعة على ارتفاع ستة أمتار من الأرض.



وبحسب أولى المعلومات، أصيب الرجل (32 عاما) بكسر في كاحليه، وتم نقله إلى المستشفى.



وسوف يضطر الرجل وكذلك ثلاثة ضيوف كانوا معه تحمل مسؤولية إحداث إزعاج وانتهاك قواعد الحماية من كورونا.