الجنايات تأمر بضبط وحبس حنين حسام فى اتهامهما بالاتجار بالبشر

قررت الدائرة 15 جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، تأجيل محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، فى اتهامهم بالاتجار بالبشر، لجلسة 18 مايو المقبل؛ للاستماع لمرافعة الدفاع.

وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين المحبوسين فى القضية لحين موعد الجلسة القادمة، وهم: "مودة الأدهم ومحمد زكي ومحمد علاء لايكي وأحمد لايكي"، وكذا ضبط وإحضار حنين حسام الصادر بحقها قرارا سابقا بإخلاء سبيلها على ذمة القضية.

وشهدت جلسة اليوم، سماح هيئة المحكمة للمتهمة مودة الأدهم بالحديث، بناء على طلبها، قائلة: "أنا عمري ضاع، بقالي سنة محبوسة ومشفتش أمي، ممكن يتم إخلاء سبيلي".

وتابعت مودة حديثها لهيئة المحكمة: "تاجرت بالبشر إزاي؟! أنا صورت فيديوهات بس، الفيديوهات تعمل فيا كل ده؟".

واستطردت: "أنا بقالى سنة محبوسة اتفصلت من جامعتى وخسرت كل حاجة فى حياتى، كل ده عشان بعمل فيديوهات، أنا معملتش حاجة غلط".

وخلال وضعها داخل القفص الاتهام، انفعلت وصرخت باكية: "خرجونى من هنا أنا بنت وسط المتهمين كلهم رجالة، حرام عليكوا خرجونى من هنا".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر تامر حماد وهاني شحاتة.

وأسند أمر الإحالة في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، المقيدة برقم 2016 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة إلى حنين حسام "مخلي سبيلها" تهمة الاتجار في البشر، بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتين "م. س" و"ح. و" واللتان لم يتجاوزا الـ18 عامًا وأخريات، بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة، بأن دعتهن على مجموعة تسمى "لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائد نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.

كما أسندت أمر الإحالة للمتهمة مودة الأدهم، بأن استخدمت الطفلة "ح. س" وشهرتها "ساندي، والطفل "ي. م" واللذان لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما للحصول على ربح من ورائهم.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة استغلت كلا من الطفلين المجني عليهن تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهما تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة ماديًا من ارتفاع عدد المتابعين لها، ونشرت مقاطع فيديو مرئية للطفلة "ساندي" والطفل الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي وزينت لهما سلوكيات مخالفة لقيم المجتمع ومن شأنها تشجيعهما على الانحراف.

كما استخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، وعرضت أمن وسلامة 3 أطفال للخطر، بأن قامت بتصوير مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واستغلالهم تجاريا بأن تكسبت من ورائهم مبالغ مالية.

وأسندت النيابة للمتهمين الثلاثة الآخرين، محمد زكي ومحمد علاء لايكي وأحمد لايكي، بأن اتفقوا بالاشتراك والمساعدة مع المتهمة الأولى حنين حسام في ارتكاب الجريمة محل الاتهامين الأول والثاني، وذلك بأن قاموا بالاتفاق معها على ارتكابها وساعدوها بأن منحوها عضوية تطبيق التواصل الاجتماعي "لايكي" ومكنوها من إنشاء مجموعة خاصة بها لدعوة الفتيات للاشتراك بالتطبيق فوقعت الجريمة.