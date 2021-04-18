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قطار طوخ.. وزير التعليم العالي: الوضع مستقر.. لدينا خبرة في التعامل مع الحوادث

خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي
خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي
أسماء الدسوقي
نشر في: الأحد 18 أبريل 2021 - 6:22 م | آخر تحديث: الأحد 18 أبريل 2021 - 6:22 م

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوضع مستقر فيما يخص حادث قطار طوخ، مشيرًا إلى أنه يتواجد حاليًا في مستشفى بنها الجامعي.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لجولة «الآن»، التي تقدم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، أن الحالات توافدت على مستشفى بنها الجامعي فور الحادث، مؤكدًا توافر الإمكانيات الخاصة بنقل الدم والمحاليل كافة في مستشفى بنها الجامعي.

وأكد أن جميع الحالات تتراوح ما بين بسيطة ومتوسطة، مضيفًا أن هناك بعض الحالات المتواجدة في الرعاية المركزة، وأخرى يجرى لها عمليات جراحية خلال الوقت الراهن.

وذكر أن الوزارة أصبح لديها خبرة كبيرة في التعامل مع الأزمات، سواء حوادث القطارات أو الطرق أو حتى الحوادث الإرهابية، نظرًا لمرورها بمثل هذه الظروف مرات عديدة.

وشهدت محافظة القليوبية، وقوع حادث جديد لقطارات السكك الحديدية، ظهر اليوم الأحد، بخروج القطار رقم ٩٤٩ المتجه من القاهرة إلى المنصورة عن قضبانه وانقلابه، وذلك في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق، بالقرب من محطة سكة حديد طوخ.

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