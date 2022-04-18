أوكرانيا تبدأ إجراءات عضوية الاتحاد الأوروبي

تكمل السلطات الأوكرانية الإجراءات اللازمة للانضمام للاتحاد الأوروبي.



وفي هذا السياق، قال إيهور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا أكملت استطلاعاً سيشكل نقطة بداية للاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن عضوية كييف.



وقال جوفكفا لمحطة الإذاعة العامة الأوكرانية مساء الأحد: "اليوم أستطيع أن أقول إن الوثيقة أكملها الجانب الأوكراني". وأضاف أنه سيكون على المفوضية الأوروبية الآن إصدار توصية بشأن امتثال أوكرانيا لمعايير العضوية الضرورية.



وتابع: "نتوقع أن تكون التوصية إيجابية وبعد ذلك ستكون الكرة في ملعب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"،حسبما نقل موقع "العربية.نت" الإخباري.



وأضاف جوفكفا أن أوكرانيا تتوقع الحصول على وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو خلال اجتماع مقرر للمجلس الأوروبي.



وقد قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسمياً إجابات بلاده عن استبيان من الاتحاد الأوروبي. وأخبر زيلينسكي مبعوث الاتحاد الأوروبي الاثنين بأن "شعب أوكرانيا متحد في هدفه في أن يصبح جزءًا متساوياً من أوروبا".



وقال زيلينسكي وهو يسلم ملفين كثيفين من الردود الأوكرانية إلى ماتي ماسيكاس، مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا إن "شعب أوكرانيا متحد بهذا الهدف، الشعور بأنه جزء متساو من أوروبا".



وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد سلّمت الاستطلاع إلى زيلينسكي خلال زيارتها إلى كييف في الثامن من أبريل، وتعهدت ببداية أسرع لمحاولة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد العملية العسكرية الروسية.