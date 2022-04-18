قال المستشار الرئاسي في الإمارات أنور قرقاش، إنّ موجة الكراهية والتعصب التي تشهدها السويد ضد الدين الإسلامي مرفوضة، مؤكّدًا أنها تشكل خطرا لتبنيها فكرا رافضا لمبادئ التعايش.

قال المستشار الرئاسي في الإمارات أنور قرقاش، إنّ موجة الكراهية والتعصب التي تشهدها السويد ضد الدين الإسلامي مرفوضة، مؤكّدًا أنها تشكل خطرا لتبنيها فكرا رافضا لمبادئ التعايش.

وغرّد قرقاش عبر حسابه على «تويتر»: «ما يجري يؤكد نجاعة نهج التسامح الذي يميز الإمارات واختارته مسارا لها وانعكس ايجابا على مجتمعها الذي تعيش فيه العديد من الثقافات والديانات بكل أمن واستقرار».

وكان زعيم حزب «الخط المتشدد» الدنماركي، راسموس بالودان، قد أقدم يوم الخميس الماضي، على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينج بجنوب السويد، تحت حماية الشرطة.

بالودان جاء رفقة عناصر الشرطة إلى منطقة في المدينة السويدية التي يقطن فيها مسلمون، وأشعل النار بالقرآن، دون أن يعير اهتماما بالتنديدات الصادرة عن حشد يقدر عدده بـ 200 فرد.