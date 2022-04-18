أذاعت قناة “المحور” الحلقة 16 من مسلسل بابلو، الذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وشهدت أحداث الحلقة 16 من بابلو ولادة صافي (دارين حداد) في موعد مبكر، وأكد الأطباء أن حالتها الصحية صعبة.

أما توحه ( نجلاء بدر ) إنها فمازالت تمر بأزمة صحية صعبة وقد عرضت علي بابلو (حسن الرداد) الزواج منها، إلا أنه لم يعطها ردا.

وخلال الحلقة 15 من مسلسل بابلو بدأت نورا (غفران محمد) في الشعور بالضيق من خطيبها بسبب عدم البدء في تجهيزات شقة الزوجية، وكشف لوالدتها عن رغبتها في فسخ الخطبة.

أما بابلو (حسن الرداد) فقد لجاءت إليه جارته حتي يجبر أحد رجال الأعمال على الاعتراف بابنه من ابنتها، بعد أن رفض الاعتراف به، وهو ما تحقق.

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان حسن الرداد و أروى جودة ونجلاء بدر وسلوي عثمان وهالة فاخر ومحمود حجازي وعثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.

حرصت القنوات الفضائية على الحصول على حق عرض مسلسل “ بابلو ” ، وقد نجحت قناة المحور فى الحصول على حق عرض المسلسل بشكل حصري فى مصر .