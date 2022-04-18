 المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية: واشنطن وسول ستردان بحسم على الأعمال الاستفزازية لبيونج يانج

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قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية سونج كيم، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستردان بحسم على الأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية، معبرا عن مخاوفه بشأن تصرفاتها التصعيدية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع نظيره الكوري الجنوبي "نوه كيو-دوك"، لمناقشة تجربة كوريا الشمالية لصاروخ تكتيكي موجه مزعوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإطلاقها لصاروخ باليستي عابر للقارات في الشهر الماضي.

وأضاف كيم، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب": "ما زلنا بحاجة إلى إبقاء باب الحوار مفتوحا، لكن يجب علينا أن نكون يقظين ومستعدين لكل الاحتمالات".

وأوضح أن واشنطن تتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق السياسة الخارجية الجديد في سول الذي سيتم تشكيله بعد تولي الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب "يون سيوك-يول" منصبه الشهر المقبل.

وقد وصل المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية "سونغ كيم" إلى سول في وقت سابق من اليوم في زيارة تستغرق 5 أيام.