أطلق شباب نادي التطوع بمركز شباب مدينة شرم الشيخ مبادرة "افطر معانا" لتوزيع التمور والماء والعصائر، على الركاب والمسافرين على الطرق قبل صلاة المغرب.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن الشباب هم أصحاب فكرة المبادرة، ويقومون بشراء التمور والعصائر لتوزيعها على الصائمين من أجل ثواب إفطار صائم.

وأوضح فتحي، في تصريح لـ"الشروق" اليوم الإثنين، أن جميع مراكز الشباب بكافة مدن المحافظة تدعم الشباب الذين يجددون عادتهم كل رمضان ليؤدون نفس المهمة الخيرية، لنرسخ في وجدانهم السعي لتقديم الخير لعابر سبيل.

وأكد أن الشباب يتنافسون على إطلاق تلك المبادرات، ويشعرون بالسعادة وهم يقدمون الإفطار لينالوا عليه الثواب، وكل مشارك ويحفز ويدعوا أصدقائه للمشاركة.

وأشار إلى أن المركز حريص على تدريب هؤلاء الشباب ليكونوا قادة، وذلك ضمن خطة النشاط والعمل على خلق جيل جديد من شباب نادي التطوع، من خلال دورات تدريبية، توضح معنى القيادة، وصفات القائد الناجح، ودور الشخصية وما تشمله من مواهب وإمكانيات في تكوين شخصية القائد.