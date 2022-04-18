 مستشار زيلينسكي: الرئيس الأوكراني طلب تمويلا من مجموعة السبع بقيمة 50 مليار دولار - بوابة الشروق
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مستشار زيلينسكي: الرئيس الأوكراني طلب تمويلا من مجموعة السبع بقيمة 50 مليار دولار

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 18 أبريل 2022 - 11:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 أبريل 2022 - 11:01 ص

أفاد أوليج أوستينكو مستشار الشؤون الاقتصادية للرئيس الأوكراني، بأنّ الرئيس فولودمير زيلينسكي توجه لدول مجموعة G7 بطلب لتقديم مساعدة مالية بمبلغ 50 مليار دولار.

ونقلت قناة تلفزيونية أوكرانية عن مستشار الرئيس زيلينسكي قوله: «لجأ الرئيس إلى دول مجموعة السبع لتقديم 50 مليار دولار من التمويل»، وفق شبكة روسيا اليوم.

وشدد أوستينكو على أنه لا توجد اتفاقات بشأن توفير هذا التمويل حتى الآن، وينبغي إجراء مفاوضات نشطة الأسبوع المقبل.

وذكر المسؤول الأوكراني، أن أهم القضايا بالنسبة لأوكرانيا الآن هي تعافي الاقتصاد الأوكراني وجذب التمويل الخارجي.

وكان المستشار للشؤون الاقتصادية للرئيس الأوكراني قد صرح في 10 مارس الماضي، بأن الأضرار التي سببتها الحرب في أوكرانيا حتى التاريخ المذكور تقدر بنحو 100 مليار دولار، حسب تقييمات أولية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف تحتاج سبعة مليارات يورو شهريا لدفع المستحقات الاجتماعية ورواتب الموظفين.

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