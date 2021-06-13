رئيس إسرائيل يدعو إلى الوحدة مع إحياء بلاده لذكرى الهولوكوست

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الاثنين، المواطنين إلى الاتحاد في اليوم الوطني لإحياء ذكرى المحرقة "الهولوكوست"، بعد أسابيع من العنف وأشهر من الاحتجاجات شهدتها إسرائيل.

وقال هرتسوج -من أمام نصب ياد فاشيم التذكاري للمحرقة في القدس- "نحن شعب واحد وسنظل شعبا واحدا ، ليس التاريخ المؤلم فحسب هو ما يجمعنا، ولكن أيضا مستقبلنا ومصيرنا المشترك المليء بالأمل".

كان هرتسوج يشير إلى الاشتباكات الخطيرة التي شهدتها إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، بعد احتجاجات حاشدة ضد الإصلاحات القضائية المخطط بضغط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية.

وتم تجميد تلك الخطط في الوقت الراهن، وتجري الآن محاولات للوساطة، على الرغم من أنها فشلت حتى الآن في تحقيق انفراجة.