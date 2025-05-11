توريس ويامال أساسيان في تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

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أعلن هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام ريال مدريد، المُقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ويواجه نادي برشلونة فريق ريال مدريد في الخامسة والربع مساء اليوم الأحد، على ملعب مونتجويك، لحساب منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني الممتاز.

وجاء تشكيل برشلونة لمباراة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني

خط الدفاع: جيرارد مارتن - إينييجو مارتينيز - باو كوبارسي - إيريك جارسيا

خط الوسط: بيدري - داني أولمو - فرينكي دي يونج

خط الهجوم: رافينيا - فيران توريس - لامين يامال.

ويتواجد على مقاعد بدلاء برشلونة كلًا من: مارك أندريه تير شتيجن - إيجناسيو بينيا رونالد أراوخو - أندرياس كريستينسن - باو فيكتور - هيكتور فورت - جافي - مارك كاسادو - فيرمين لوبيز - أنسو فاتي - روبيرت ليفاندوفسكي.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 79 نقطة، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 75 نقطة.