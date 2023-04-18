 بث مباشر.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بث مباشر.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر


نشر في: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 10:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 10:22 ص
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

وانطلقت الاحتفالية، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ حجاج الهنداوي.

ويحضر الاحتفالية، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الوزراء الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

ومن المقرر أن يكرم رئيس الجمهورية، خلال الاحتفالية النماذج المشرفة من الفائزين بالمسابقة الـ 29 لحفظ القرآن الكريم.

وتعرض "الشروق" بثا مباشرا للاحتفالية من قناة رئاسة الجمهورية الرسمية بموقع "يوتيوب".

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