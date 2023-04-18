الشباب والرياضة بالغربية تنظم أحتفالية ليلة القدر

نظمت اليوم، مديرية الشباب والرياضة بالغربية بقاعة المؤتمرات بالمديرية احتفالية "ليلة القدر".



جاء ذلك بحضور الدكتور عبده ابوطالب وكيل المديرية للرياضة والدكتور محمد سعفان مدير الادارة العامة للشباب، والشيخ مصطفى عبد العاطي والذي تحدث عن فضل ليلة القدر والأعمال المستحبة فيها.



كما أشار إلى فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، لذا يحب على كل مسلم أن يتقرب فيها إلى المولى -عز وجل- حتى ينال شرف العتق من النار ودخول جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء.



وفي الختام، وجه الدكتور عبدة أبو طالب وكيل المديرية للرياضة التهنئة لجميع الحضور لقرب عبد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ووجه الشكر للإدارة العامة للشباب على حسن التنظيم للاحتفال بتلك الليلة.