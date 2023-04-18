الخارجية الأمريكية: مستمرون في حث الأطراف السودانية على وقف إطلاق النار رغم فشل الهدنة

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرج، إن واشنطن تدين العنف والتصعيد منذ بداية الاشتباكات في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، يوم السبت الماضي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث العربية»، مساء الثلاثاء، أن بلاده مستمرة في حث الأطراف على الوصول إلى وقف إطلاق النار والهدنة، منوهًا أن الهدنة لم تبدأ بعد.



ونوه أن «محاولة الوصول إلى هدنة بين طرفي النزاع فشلت؛ بسبب عدم رغبة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في وضع الشعب السوداني أولوية فوق المصالح الشخصية».



وأشار إلى أن الشعب السوداني يعاني؛ بسبب استمرار العنف، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن الولايات المتحدة بالتعاون مع الحلفاء والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مستمرة في حث الأطراف وتشجيعها على وقف إطلاق النار، رغم فشل الهدنة.



وأكمل: «نتواصل مع كل الأطراف داخل وخارج السودان، فالهدنة لم تبدأ بعد خاصة مع استمرار إطلاق النار وأصوات الرصاص، وسنستمر في تشجيع وحث الأطراف للوصول إلى هدنة، فلا طرف مستفيد من استمرار العنف».



وذكر أن الشعب السوداني يطالب بالانتقال الديمقراطي والسلمي للسلطة منذ عام 2019، مشددًا على أهمية عودة العسكريين إلى ثكناتهم وتحقيق رغبة الشعب بوقف إطلاق النار.









ولم تمر ساعات قليلة على الهدنة المبرمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، حتى تعالت أصوات إطلاق النار وتم خرقها، فيما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بـ«بدء الخرق».



وزعمت قوات الدعم السريع في بيان، أن القوات المسلحة خالفت القانون الدولي الإنساني، وقواعد الاشتباك، وخرقت الهدنة المتفق عليها بوساطة دولية.



من جانبه، الجيش السوداني أكد أن الطائرات الحربية ستواجه محاولة مجموعات الدعم السريع دخول الخرطوم بحسم.



ونشبت اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش في أحياء الرياض والطائف وشارع عبيد ختم في منطقة بُري في الخرطوم.