السفارة الأمريكية بلبنان: واشنطن ملتزمة بهزيمة الإرهابيين أينما وجدوا

قالت السفارة الأمريكية في بيروت في بيان اليوم الثلاثاء الثلاثاء،إن الولايات المتحدة ملتزمة بهزيمة الإرهابيين أينما وجدوا.

وأحيت السفارة الأمريكية اليوم الثلاثاء "الذكرى الأربعين لتفجير مبناها في بيروت في 18 أبريل 1983، حيث هاجمها انتحاري وأسفر عن مقتل 63 شخصًا، من بينهم 52 موظفًا لبنانيًا وأمريكيًا.

ولفت بيان السفارة إلى أنه "بعد مرور أربعين عامًا على الهجوم الانتحاري، لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بجهودها من أجل هزيمة الإرهابيين أينما وجدوا".

من جانبها، قالت السفيرة الأمريكية في بيروت دورثي شيا "إن الشعبين الأمريكي واللبناني يتمتعان بالقوة والإرادة لمواصلة التقدّم نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا وسلامًا".

وأضافت "أولئك الذين اتخذوا القرار باغتيال 63 شخصًا بريئا بعنف، لم يفهموا أن الروابط التي نتشاركها جميعًا تبقى قوية، على الرغم من الخوف والترهيب الذي قد يحاول الآخرون غرسه فينا. دعونا نظهر من خلال التزامنا المستمر بهذا المجتمع وهذه الأهداف المشتركة، أنه في جهوده لكسرنا، فشل حزب الله".