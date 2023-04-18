العراق يدعو إلى التهدئة وسياسة الحوار لحل الخلافات الإقليمية والدولية

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دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إلى تعضيد جهود التهدئة وتعزيز سياسة الحوار لحل الخلافات الإقليمية والدولية.

وأكد السوداني، خلال إتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "مواقف العراق الثابتة إزاء القضايا والتحديات الأمنية والاقتصادية، على المستوى الإقليمي والدولي، وتعضيد جهود التهدئة وتعزيز سياسة الحوار لحل الخلافات"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وسبل تعزيزها على مختلف الصعد والمجالات وجهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر التنمية.

كما بحث الجانبان أداء القوات الأمنية العراقية في ملاحقة فلول الإرهاب، ودور الجانب الأمريكي في تقديم المساعدة في مجال المشورة والتدريب العسكري.