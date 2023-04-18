منظمة الصحة العالمية: مقتل 270 شخصا وإصابة 2600 آخرين في أعمال العنف بالسودان

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أن أعمال العنف التي اندلعت في السودان يوم السبت الماضي أسفرت عن مقتل 270 شخصا وإصابة 2600 آخرين.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في جنيف اليوم الثلاثاء "إنني أدين كل الخسائر في الأرواح ونتضامن مع إخواننا وأخواتنا في السودان".

تابع أن المساعدات التي وزعتها منظمة الصحة العالمية على المرافق الصحية قبل القتال قد استنفدت الآن. وأنه بسبب استمرار القتال، كان من المستحيل تنظيم إرسال المزيد من الإمدادات. وذكر تيدروس أن مستشفيات العاصمة الخرطوم ليس بها ما يكفي من المواد لمعالجة الجرحى.

وأضاف "هناك تقارير مقلقة عن تعرض بعض المرافق الصحية للنهب واستخدام البعض الآخر لأغراض عسكرية".

ودعا رئيس منظمة الصحة العالمية إلى إتاحة الوصول بدون قيود إلى المرافق الصحية وحث المسؤولين على "العمل من أجل السلام".

ويتصارع أقوى جنرالين في البلاد ووحداتهما المتنافسة على السيادة فى البلاد منذ يوم السبت. وقادا السودان ، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 46 مليون نسمة، منذ الانقلاب العسكري المشترك في عام 2021.