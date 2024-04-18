 الضرائب: لا صحة لم يتم تداول حول تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية - بوابة الشروق
الخميس 18 أبريل 2024 6:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الضرائب: لا صحة لم يتم تداول حول تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية


نشر في: الخميس 18 أبريل 2024 - 6:00 م | آخر تحديث: الخميس 18 أبريل 2024 - 6:00 م

تنفي مصلحة الضرائب ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية حول استعداد شركة مصر المقاصة لعملية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين بعد الانتهاء من تأسيس الوعاء الضريبي ونظام التحصيل خلال شهرين بحسب بيان المصلحة.

وأكدت أن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة و لم يصدر من قبل مصلحة الضرائب ولا من قبل وزاره المالية.

وأوضح بيان المصلحة، أن لا يوجد التزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية إلا لمن يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا فيتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء الأرباح للشركة ويقوم بسداد ضريبة بنسبة 10% من قيمة هذه الأرباح فى وعاء مستقل.

وأضافت أن القانون رقم 30 لسنة 2023، أجاز التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية اعتبارا من يناير 2022 حتى 15 يونيو 2023، ذاكرا أن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية يتم تحديدها بناء على ناتج المحفظة في نهاية الفترة الضريبية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك