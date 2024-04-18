وزير الصحة الكوري الجنوبي يتعهد مجددا بإنجاز الإصلاح الطبي

تعهد وزير الصحة الكوري الجنوبي تشو كيو - هونج، اليوم الخميس، مجددا بإنجاز الإصلاح الطبي، على الرغم من أن الإضراب الجماعي للأطباء المتدربين احتجاجا على الإصلاحات الحكومية أسفر عن إعاقة خدمات الصحة العامة لمدة شهرين تقريبا.

وغادر نحو 12 ألف طبيب متدرب مواقع عملهم منذ 20 فبراير في إضراب ضد مساعي الحكومة لزيادة العددالسنوي للمقبولين لطلاب الطب بمقدار ألفي طالب بدءا من العام المقبل، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال تشو، إن الإصلاح الطبي ضروري لحماية حياة الأشخاص وصحتهم، وتعزيز الخدمات الطبية المحلية والأساسية، والاستعداد للطلب المستقبلي.

وأضاف وزير الصحة الكوري الجنوبي: "نعتزم جمع آراء معقولة من مختلف القطاعات وتنفيذ الإصلاح بلا تردد".

وذكرت بعض التقارير الإعلامية، أن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي قد تؤثر على الإصلاح الطبي الذي تقوم به حكومة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك - يول حيث تعرض حزب يون الحاكم لهزيمة ساحقة.

لكن تم اعتبار تصريحات تشو إشارة إلى أن الحكومة ستواصل المضي قدما في عملية الإصلاح الطبي.

ومنذ الهزيمة في الانتخابات، تعهد يون بتسريع تنفيذ السياسات التي تفيد الشعب مع سد أي فجوات من خلال جمع الرأي العام.

لكنه أشار مع ذلك، إلى أنه لا يعتزم التراجع عن خططه لزيادة أعداد المقبولين في كليات الطب.