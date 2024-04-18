اختتام أعمال اللجنة المعنية بدراسة الأنظمة الأساسية الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة

اختتمت اللجنة الفنية المعنية بدراسة الأنظمة الأساسية الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة، اليوم الخميس، اجتماعا عقد على مدار يومين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجاء الاجتماع تنفيذاً للقرار رقم 2424، الصادر عن الدورة العادية (113)، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة (113) رقم 2424 في 15 فبراير الماضي، والذي نصت الفقرة الرابعة منه على: "دعوة اللجنة الفنية المعنية بدراسة الأنظمة الأساسية لموحدة للمنظمات العربية المتخصصة، إلى عقد اجتماع لها في الفترة المقبلة، لدراسة الموضوعات المكلفة بها من قبل لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي.

من جهته، صرح الوزير المفوض الدكتور رائد علي صالح الجبوري، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية في الجامعة ، بأن الاجتماع عقد بمشاركة ممثلي الدول العربية أعضاء اللجنة والمنظمات العربية المتخصصة والأمانة العامة للجامعة ممثلة بإدارة المنظمات والاتحادات العربية في قطاع الشئون الاقتصادية، حيث بحثت اللجنة الموضوعات المُحالة إليها من لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة.

وأضاف الدكتور الجبوري أن اللجنة خرجت بتوصيات تتضمن تكليف فريق من الخبراء الإداريين والماليين في المنظمات العربية المتخصصة، بالإجتماع في موعد أقصاه نهاية مايو المقبل، لدراسة الموضوعات المقترحة من عدد من المنظمات العربية المتخصصة، ورفع نتائج الإجتماع إلى اللجنة الفنية لمناقشتها خلال اجتماعها الذي سيُعقد قبيل بدء أعمال الدورة 33 المقبلة للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة.

وتابع أن التوصيات أكدت أن يُراعي الفريق في عمله مسألة الإسترشاد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في الأمانة العامة للجامعة.