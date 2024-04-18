مسئول بصندوق النقد الدولي: برنامج القرض سيساعد مصر على تخفيف عبء ديونها

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن برنامج القرض الخاص بمصر سيساعد البلاد على تخفيف عبء ديونها تدريجيا.

وأضاف أزعور، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في واشنطن على هامش فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي: "نتوقع تدريجيا مع تنفيذ البرنامج وتحسن الميزانيات العمومية وزيادة التدفقات أن تصبح مصر قادرة على تقليص وسداد جزء من ديونها.

وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا فى صندوق النقد، أن التطورات فى منطقة الشرق الأوسط لها تأثيراتها على قطاع السياحة والتجارة، كما أن الهجمات التى تحدث في البحر الأحمر لها تأثيراتها على قناة السويس.

كان صندوق النقد الدولي، خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل 2024-2025 إلى 4.4% بدلا من 4.7% كان قد توقعها فى يناير الماضي، وذلك بانخفاض بواقع 0.3%؜ مقارنة مع توقعات سابقة، وفقا تقرير الصندوق عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الثلاثاء الماضي.

‎وبحسب التقرير، لم تشهد توقعات الصندوق بالنسبة للعام المالي الجاري 2023-2024، اختلافاً عن يناير الماضي بالنسبة لتوقعات نمو اقتصاد مصر عند 3%.