قال الإعلامي مصطفى بكري، إن جميع المحافظين الحاليين في حكم المستقيلين منذ أداء الرئيس ‏عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، وذلك وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم ‏‏43 لسنة 1979‏‎

.‎ وأكد خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أن ‏حركة المحافظين لا علاقة لها بالتعديلات الوزارية المرتقبة، مضيفا أنه على الرغم من اعتبارهم ‏مستقلين، إلا أنهم يواصلون مهامهم بشكل مؤقت لحين تعيين محافظين جدد من قبل الرئيس‎.

وأوضح أن هذه الفترة تعرف بمرحلة «تيسير الأعمال»، متابعا: «كل المحافظين وضعهم الحالي ‏غير قانوني يعني مستقيلين ولكنهم مستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين الرئيس ‏المحافظين الجدد».‏

وشدد على ضرورة تعيين محافظين جدد في أقرب وقت ممكن لإنهاء «حالة الشلل» في ‏المحافظات، قائلا: «كل المحافظات مجمدة الأن، في حالة شلل كامل منذ الثاني من أبريل ‏الماضي، ويمكن من قبلها أيضا».‏

وتساءل «بكري» عن سبب تأخر تعيين المحافظين الجدد حتى الآن، لا سيما وأن حركة التعيينات ‏جاهزة منذ فترة طويلة، قائلا: «سؤالي هنا هل لدينا رفاهية الانتظار كل هذا الوقت؟ النهاردة 18 ‏أبريل ومصالح الناس متعطلة والمحافظين في حالة رتابة وفي فترة من الريبة، خاصة أن الكل ‏يعلم أن حركة المحافظين جاهزة ومنذ فترة طويلة».

‏ وشدد على الحاجة إلى التغيير؛ لضخ دماء جديدة وتحقيق التقدم المنشود لا سيما وأن بعضهم كان ‏معطلا لأهداف ومسار التنمية، قائلا: «بعض المحافظين استطاع أن يحقق الأهداف المرجوة ‏والبعض الآخر لم يحقق الرضا الشعبي، وبعضهم كان معرقلا لحركة النمو والاستثمار في ‏محافظته ويعقد المشاكل ويتعامل بأسلوب روتيني».‏