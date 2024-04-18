إدارة روما تكافئ دي روسي بالاستمرار مع الفريق الموسم المقبل

قررت إدارة نادي روما الإيطالي، استمرار المدير الفني للفريق دانييلي دي روسي، في تدريب ذئاب روما الموسم المقبل دون أن تحدد إدارة النادي مدة العقد بين دي روسي والنادي.

وكان دانييلي دي روسي، قد تولي تدريب روما في شهر يناير الماضي بدلًا من المدير الفني الشهير جوزيه مورينيو بسبب تراجع نتائج ذئاب روما الذي كان ترتيبه في جدول الدوري الإيطالي في هذا التوقيت التاسع، وبعد تولي دي روسي المسؤولية صعد بالفريق إلى المركز الخامس وأمامه فرصة ذهبية للمشاركة الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا، لاسيما وأن إيطاليا مرشحة للحصول على بطاقة خامسة للمشاركة في بطولة دوري الأبطال وفق تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتحسنت نتائج فريق روما على يد دي روسي حيث فاز الفريق معه في 8 مباريات من 11 مباراة لعبها تحت قيادته.

ويحتل فريق إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة، يليه ميلان برصيد 69 نقطة، ثم فريق يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، وفي المركز الرابع، يأتي فريق بولونيا برصيد 59 نقطة، ثم فريق روما في المركز الخامس برصيد 55 نقطة لكن يتبقي له مباراة مؤجلة.