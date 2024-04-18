البنك المركزي الألماني: الاقتصاد ربما يكون قد نما بنسبة طفيفة منذ بداية العام

قال البنك المركزي الألماني، إن الأداء الاقتصادي الألماني كان إيجابيا خلال الأشهر الأولى من العام.

وأوضح البنك، في تقريره الشهري الذي نُشر اليوم الخميس، أنه من المرجح أن يكون إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد ارتفع بصورة طفيفة خلال الربع الأول.

وكان الخبراء، قد توقعوا في السابق تراجعا طفيفا للاقتصاد في بداية العام .

مع ذلك، قالوا إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الارتفاع الواضح في الإنتاج الاقتصادي سوف يستمر خلال الربع الثاني.

وجاء في تقرير البنك: "إجمالا، مازال لا توجد دلالة على تحسن مستدام في الاقتصاد الألماني".

وكان إجمالي الناتج المحلي قد نما خلال الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الثالث.

وأشار البنك، إلى الارتفاع الأخير الطفيف في الإنتاج الصناعي والصادرات.

وعلاوة على ذلك، استفاد قطاع البناء من الطقس المعتدل الاستثنائي خلال فبراير الماضي.

وتوقع البنك، انخفاض معدل التضخم بصورة أكبر خلال الشهر الجاري.