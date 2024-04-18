إسرائيل أمام مجلس الأمن: إذا اعتُمد قرار بمنح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة ستتعقد أية مفاوضات للتسوية

عبّر مندوب إسرائيل بمجلس الأمن، عن استغرابه لعقد جلسة الأمن جلسة بشان التصويت على (التوصية من عدمه) على ملف منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وقال في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن، اليوم الخميس: "إن المجلس لم يدن حركة حماس ولا هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي بينما يستعد الآن للتصويت على عضوية كاملة لفلسطين".

وأضاف أن اجتماع مجلس الأمن في هذا الصدد، يمثّل مكافأة لمن وصفهم بـ"الإرهابيين"، قائلا إنه لا توجد مفاجأة أكبر من ذلك.

ولفت إلى أنه إذا اعتمد قرار منح العضوية الكاملة لفلسطين فسيكون هذا مجلس إرهاب لا مجلس أمن، وفق قوله، وحذر أنه إذا اعتمد قرار منح العضوية الكاملة لفلسطين فستتعقد أي مفاوضات بشأن التسوية.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية لا حكم لها في غزة، متسائلا عن كيفية تصويت المجلس اليوم على عضوية كاملة لها.

ويعقد مجلس الأمن جلسة للتصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.