مطار دبي يستأنف عمله تدريجيا بعد عاصفة جوية

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، الخميس، عن إعادة فتح إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، للرحلات التابعة لكل من شركتي طيران الإمارات وفلاي دبي.

جاء ذلك في بيان صادر عن المؤسسة، بعد يومين من تعرض البلاد إلى عاصفة جوية هي الأقوى منذ نهاية أربعينات القرن الماضي، تخللها هطول أكثر من 250 ملم من الأمطار.

كان مطار دبي الدولي، بدأ فجر الخميس، باستقبال الرحلات الجوية لشركات الطيران العاملة من المبنى 1، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وذكرت المؤسسة أن صالة المغادرين في المبنى رقم 3، تشهد منذ صباح الخميس إقبالاً كبيراً من المسافرين.

وأضافت: "نحث المسافرين على التواصل مع شركة الطيران التي يسافرون على متنها، للحصول على المستجدات المتعلقة برحلتهم"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وتابعت: "من جهتنا، نعمل جاهدين على إنهاء إجراءات سفر المسافرين بأسرع وقت ممكن لإيصال الجميع إلى وجهات سفرهم المقصودة".

كانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (رسمية)، دعت الثلاثاء، إلى "البقاء في المنازل أثناء الحالة الجوية وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى"، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، الإثنين عن "هطول الأمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد، منذ مساء الإثنين حتى ظهر أمس الأربعاء".

وحتى ظهر الخميس، تواجه طرق رئيسة في إمارتي دبي وأبوظبي، بعض الإرباك بسبب ارتفاع منسوب المياه في الشوارع، ومرافق رئيسة.