السعودية وإسبانيا تبحثان تطورات الأوضاع في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس التطورات في غزة .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزيرين "ناقشا خلال الاتصال المستجدات في المنطقة، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها."

وجاء الاتصال اليوم الخميس، قبيل ساعات من نظر مجلس الأمن الدولي في طلب فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في المنظمة.

وقالت الحكومة الإسبانية الأسبوع الماضي، إن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز سيجتمع مع عدد من نظرائه في الاتحاد الأوروبي لمحاولة حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية.