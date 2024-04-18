مباحثات ثنائية بين قطر واليابان في مجال الطيران المدني

عقدت اليوم، في طوكيو مباحثات ثنائية بين سلطات الطيران المدني في كل من دولة قطر واليابان.

ترأس الجانب القطري السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، فيما ترأس الجانب الياباني السيد تاكاهاشي ياسوهيتو، مدير عام مكتب الطيران المدني الياباني.

وأسفرت المباحثات عن نتائج تمثلت في زيادة حقوق النقل إلى مطار ناريتا في طوكيو الذي يعد واحدا من المطارات الرئيسية لحركة الركاب والشحن، حيث تم إضافة 7 رحلات ركاب في الأسبوع، ليصبح المجموع 21 رحلة أسبوعيا، وإضافة 3 رحلات شحن جوي في الأسبوع، وهو ما سيساعد على فتح آفاق جديدة من التعاون في مجال النقل الجوي، وتعزيز النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري بين قطر واليابان.

كما تناول الجانبان بحث ترتيبات الرمز المشترك بين الناقلات الوطنية وناقلات الدول الأخرى، ومناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.