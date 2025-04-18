زار السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل مايك هاكابي، اليوم الجمعة، حائط "المبكى" (البراق) في البلدة القديمة في القدس، بعد يوم واحد من وصوله إلى البلاد لتولي منصبه.

ويظهر في لقطات من الزيارة هاكابي بينما يضع مذكرة في شق في الجدار، وهو تقليد قائم منذ فترة طويلة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال هاكابي إن المذكرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا: "لقد كتب ذلك بيده يوم الخميس الماضي وأرسلني لأضعه هنا، وأنا أفعل ذلك مع أطيب تمنيات الرئيس".

وقال هاكابي: "لا أستطيع أن أفكر في أي شيء أفضل من تمثيل صلاة من رئيس الولايات المتحدة نيابة عن الشعب الأمريكي للصلاة من أجل السلام في القدس".

ورافق هاكابي حاخام "حائط المبكى" (البراق)، شموئيل رابينوفيتش.