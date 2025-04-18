وصول جثمان الفنان سليمان عيد إلى المجمع الإسلامي في الشيخ زايد استعدادا لصلاة الجنازة

وصل منذ قليل، جثمان الفنان الراحل سليمان عيد، إلى المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد؛ لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة، وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في طريق الواحات.

وتوفي الفنان سليمان عيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، عن عمر ناهز 64 عاما.

وكتب نجله عبر حسابه على فيسبوك: "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، والجنازة بعد الصلاة مباشرة، والدفن في مقابر وادي الراحة، طريق الواحات".