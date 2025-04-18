ليلى علوي تنعى الفنان سليمان عيد

نعت الفنانة ليلى علوي، الفنان سليمان عيد، الذي توفي صباح اليوم، إثر أزمة صحية مفاجئة، عن عمر ناهز 64 عاما.
وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "فقدنا اليوم قامة فنية وإنسانا نبيلا، الفنان القدير سليمان عيد، لقد عرفناه بطيبته، وتواضعه الجم، وبمحبته الصادقة لزملائه".
وتابعت: "كان مثالا للأمانة في العمل والانضباط، وستظل روحه الحلوة وابتسامته حاضرة في ذاكرة كل من عمل معه".
واختتمت منشورها: "نسأل الله أن يلهم أولاده وأسرته الكريمة الصبر والسلوان، اللهم ارحمه، واغفر له، وأسكنه فسيح جناتك، إنا لله وإنا إليه راجعون".