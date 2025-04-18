 ليلى علوي تنعى الفنان سليمان عيد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ليلى علوي تنعى الفنان سليمان عيد

إسراء زكريا
نشر في: الجمعة 18 أبريل 2025 - 3:35 م | آخر تحديث: الجمعة 18 أبريل 2025 - 3:35 م

نعت الفنانة ليلى علوي، الفنان سليمان عيد، الذي توفي صباح اليوم، إثر أزمة صحية مفاجئة، عن عمر ناهز 64 عاما.

وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "فقدنا اليوم قامة فنية وإنسانا نبيلا، الفنان القدير سليمان عيد، لقد عرفناه بطيبته، وتواضعه الجم، وبمحبته الصادقة لزملائه".

وتابعت: "كان مثالا للأمانة في العمل والانضباط، وستظل روحه الحلوة وابتسامته حاضرة في ذاكرة كل من عمل معه".

واختتمت منشورها: "نسأل الله أن يلهم أولاده وأسرته الكريمة الصبر والسلوان، اللهم ارحمه، واغفر له، وأسكنه فسيح جناتك، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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