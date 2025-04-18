أتلتيكو مدريد يستعيد 3 نجوم قبل مواجهة لاس بالماس

كان جميع لاعبي أتلتيكو مدريد متاحين أمام مدرب الفريق، دييجو سيميوني، في حصة مران صباحية اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يكون اللاعبون كافة جاهزين لمباراة غد السبت، أمام لاس بالماس في جران كناريا، حيث سيستعيد المدير الفني الأرجنتيني لاعبيه، رودريجو دي بول وأنخيل كوريا، وربما صامويل لينو أيضا.

فقد أصبح كوريا الآن جاهزا للعودة إلى المنافسات، بعد غيابه عن 5 مباريات بسبب طرده وإهانته للحكم، كوادرا فرنانديز، في اللحظات الأخيرة من مواجهة خيتافي، يوم 9 مارس الماضي.

في المقابل، أنهى كل من دي بول ولينو، هذا الأسبوع، عمليتي تعافيهما من إصاباتين عضليتين بسيطتين.

وعاد لاعب الوسط الأرجنتيني والجناح البرازيلي، اللذان غابا عن آخر مباراتين بالليجا أمام إشبيلية وبلد الوليد، إلى المران الجماعي اليوم في مركز أتلتيكو مدريد الرياضي، حيث وضع سيميوني اللمسات الأخيرة قبل مواجهة لاس بالماس.

ويحتفظ (الروخي بلانكوس)، صاحب المركز الثالث في الليجا، بحظوظه الحسابية في المنافسة على لقب المسابقة، رغم تأخره بسبع نقاط عن برشلونة المتصدر.