مصطفى عسل يتأهل لنهائي بطولة الجونة للإسكواش ويواجه علي فرج

حسم مصطفى عسل، المصنف الأول على العالم، تأهله لنهائي بطولة الجونة الدولية البلاتينية للإسكواش PSA 2025، بالفوز على النيوزيلندي بول كول، المصنف الرابع عالميًا.

ونجح مصطفى عسل في قلب تأخره بالشوط الأول لفوز بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي جمعت اللاعبين مساء الخمس، وشهدت ندية كبيرة، حيث جاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: «11-9، 4-11، 5-11 و11-6».

وضرب مصفى عسل موعدًا في النهائي مع مواطنه علي فرج، المصنف الثاني عالميًا، في مواجهة مرتقبة بين اثنين من عمالقة اللعبة، في نهائي مصري خالص.

وتأهل علي فرج، المصنف الثاني عالميًا، إلى نهائي بطولة الجونة الدولية البلاتينية للإسكواش PSA 2025، بالفوز على الويلزي جويل ماكين، المصنف الخامس عالميًا،

وسيطر علي فرج على المباراة التي جمعته مع منافسه الويلزي مساء اليوم، الخميس، في مواجهة حماسية استمرت واحد وثمانين دقيقة.

وحقق علي فرج الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، حيث جاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: «11-8، 8-11، 11-7 و11-7».

وينتظر علي فرج في النهائي الذي يقام غدًا، الجمعة، الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني والتي تجمع بين مصطفى عسل المصنف الأول على العالم، والنيوزيلندي بول كول.

فيما حسم الثنائي المصري، نوران جوهر وأمينة عرفي تأهلمها لنهائي منافسات السيدات في وقت سابق من اليوم، حيث تفوقت، أمينة عرفي، المصنفة الخامسة على العالم للنهائي بعد الفوز على الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة على العالم.

وتأهلت نوران جوهر، المصنفة الأولى على العالم، بعد الفوز على مواطنتها هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميًا، في الدور نصف النهائي، في وقت سابق من مساء اليوم.