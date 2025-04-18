تعرف على مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الرابطة

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن مواعيد مباريات دور ربع النهائي من البطولة التي تقام للموسم الرابع على التوالي.
مواعيد مواجهات ربع نهائي كأس الرابطة
جولة الذهاب
الثلاثاء 22 أبريل 7:00 مساء.. إنبي ضد حرس الحدود على ستاد بتروسبورت.
الأربعاء 23 أبريل 4:00 مساء.. الإسماعيلي ضد طلائع الجيش على ستاد الإسماعيلية.
7:00 مساء.. مودرن سبورت ضد البنك الأهلي على ستاد السلام الخميس 24 أبريل.
7:00 مساء.. سيراميكا كليوباترا ضد بتروجيت على ستاد المقاولون العرب جولة الإياب
الثلاثاء 20 مايو 5:00 مساء.. طلائع الجيش ضد الإسماعيلي على ستاد جهاز الرياضة.
8:00 مساء.. البنك الأهلي ضد مودرن سبورت على ستاد السلام.
الأربعاء 21 مايو 5:00 مساء.. بتروجيت ضد سيراميكا كليوباترا على ستاد بتروسبورت.
8:00 مساء.. حرس الحدود ضد إنبي على ستاد حرس الحدود