تعرف على مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الرابطة

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أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن مواعيد مباريات دور ربع النهائي من البطولة التي تقام للموسم الرابع على التوالي.

مواعيد مواجهات ربع نهائي كأس الرابطة

جولة الذهاب

الثلاثاء 22 أبريل 7:00 مساء.. إنبي ضد حرس الحدود على ستاد بتروسبورت.

الأربعاء 23 أبريل 4:00 مساء.. الإسماعيلي ضد طلائع الجيش على ستاد الإسماعيلية.

7:00 مساء.. مودرن سبورت ضد البنك الأهلي على ستاد السلام الخميس 24 أبريل.

7:00 مساء.. سيراميكا كليوباترا ضد بتروجيت على ستاد المقاولون العرب جولة الإياب

الثلاثاء 20 مايو 5:00 مساء.. طلائع الجيش ضد الإسماعيلي على ستاد جهاز الرياضة.

8:00 مساء.. البنك الأهلي ضد مودرن سبورت على ستاد السلام.

الأربعاء 21 مايو 5:00 مساء.. بتروجيت ضد سيراميكا كليوباترا على ستاد بتروسبورت.

8:00 مساء.. حرس الحدود ضد إنبي على ستاد حرس الحدود