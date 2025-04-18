العرض المسرحي الأردني رحيل يضيء قرية دندرة ضمن فعاليات مهرجان مسرح الجنوب بقنا

شهد مركز شباب دندرة بمحافظة قنا، عرضا مميزا ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان المسرح الدولي لشباب الجنوب، الذي تنظمه مؤسسة الجنوب للفنون برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، في الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري.

وجاء العرض ضمن فقرة "عروض القرى"، التي تهدف إلى نقل الفنون المسرحية إلى المجتمعات المحلية، حيث قدمت فرقة تراتيل المسرح والفنون من المملكة الأردنية الهاشمية عرضها المسرحي "رحيل"، والذي ناقش قضايا المرأة من زوايا إنسانية واجتماعية، عارضا نماذج متعددة لمعاناة النساء في مجتمعاتنا العربية، ومحاولا تسليط الضوء على الطريقة التي يتعامل بها المجتمع مع كل حالة.

تدور أحداث العرض في محطة قطار، حيث تظهر امرأة تستعيد ماضيها بينما تنتظر رحلتها، وخلال تلك الرحلة تتقاطع حكاياتها مع نساء أخريات، يربطهن مصير مشترك، حتى تنكشف في النهاية أسرار دفينة تقود لفهم أعمق لما تعرضت له تلك المرأة من قهر مجتمعي أدى إلى محطتها الأخيرة.

العرض من تأليف وسينوغرافيا وإخراج د. إياد الريموني، بطولة نرفانا الخطيب، ومساعدة المخرج يارا الحجاوي، والمخرج المنفذ معتصم كلوب، وتنفيذ الموسيقى بشار نجم.

عقب العرض، تواصلت الفعاليات بعروض الأراجوز التي قدمها صندوق التنمية الثقافية، من خلال الفنانين صابر شيكو وخليل عواد، واللذين قدما حكايات شعبية مستوحاة من التراث المصري مثل "عم عثمان الكسول" و"فلفل وفلفلة"، وسط تفاعل كبير من الحضور، خصوصًا الأطفال.

كما قُدمت فعاليات "المكتبة المتنقلة" والتي أدارها الفنان ربيع زين، وتضمنت جلسات حكي تفاعلية، وألعابا تربوية وقراءة حرة، لتعزيز حب الأطفال للقراءة وتنمية مهاراتهم الإبداعية والتعبير عن النفس.

واختتمت الفعاليات بفقرات موسيقية قدمتها فرقة السمسمية بقيادة المدرب محمود غندر، والتي عكست روح التراث البورسعيدي بأغاني البحر والعمال، ومقطوعات وطنية ألهبت حماس الجمهور.

يُذكر أن الدورة التاسعة من مهرجان المسرح الدولي لشباب الجنوب تُقام هذا العام تحت اسم الدكتورة عايدة علام، وتُخصص فعالياتها للاحتفاء بالمسرح الفلسطيني تحت شعار "المسرح مقاومة"، وتُقام برعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة قنا.