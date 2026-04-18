رئيس مجلس وزراء قطر ووزير خارجية تركيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

اجتمع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم السبت، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وذلك على هامش النسخة الخامسة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاجتماع، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.