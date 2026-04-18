جيش الاحتلال يؤكد تنفيذ أولى هجماته ضد حزب الله في لبنان منذ وقف إطلاق النار

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه هجمات في جنوب لبنان أمس الجمعة ضد عناصر حزب الله، في أول عمليات من هذا القبيل منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس/الجمعة.

وزعم الجيش، أن القوات العاملة جنوب "الخط الأصفر" في جنوب لبنان "تعرفت على العناصر الذين انتهكوا تفاهمات وقف إطلاق النار واقتربوا من القوات من شمال الخط الأصفر بطريقة شكلت تهديدا مباشرا"، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل في موقعها الإلكتروني.

وأضاف الجيش أن سلاح الجو الإسرائيلي والقوات البرية شنّت غارات جوية على مواقع إرهابية في عدة مناطق بجنوب لبنان بهدف "إزالة التهديد".

ويشير الخط الأصفر في جنوب لبنان إلى خط انتشار الجيش مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مساء أول أمس الخميس.

بالإضافة إلى ذلك، يقول الجيش إنه نفذ قصفا مدفعيا لدعم القوات البرية العاملة في جنوب لبنان، "وتم تدمير البنية التحتية ردًا على التهديدات".

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يتصرف "وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية".

وتابع في بيان: "بناء على ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي مخوّل باتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن النفس ضد التهديدات، مع ضمان أمن المدنيين الإسرائيليين والقوات المنتشرة على الأرض".

واستطرد الجيش أنه سيواصل تطهير المنطقة الخاضعة لسيطرته حاليا من البنية التحتية لحزب الله وعناصره وأي تهديدات أخرى.