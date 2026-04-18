تسنيم: إيران تفكك خلايا تجسس تابعة لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل

ذكر تقرير إخباري، أن جهاز الاستخبارات التابع لحرس الثورة الإسلامية الإيراني تمكن من تفكيك خلايا تجسس تابعة لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل في ثلاث محافظات إيرانية والقبض على أكثر من 130 شخصا.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية، بأن جهاز الاستخبارات التابع لحرس الثورة الإسلامية فكك خلايا تابعة لأمريكا و"الكيان الصهيوني" وبريطانيا، كانت تعمل على إنشاء شبكات، وتوفير الأسلحة، والتجسس، وزعزعة السوق، وتهريب البضائع، وبث الشائعات الاقتصادية، وتأجيج أعمال شغب في الشوارع، وذلك بهدف الإعداد للهجوم العسكري للعدو.

وقد تم تحديد مواقع هذه الخلايا وتفكيكها في محافظات أذربيجان الشرقية وكرمان ومازندران.

وقالت الصحيفة، إنه تم تحديد هوية 7 من العناصر التابعة للجماعات الإرهابية الملكية (المنادية بعودة النظام الملكي) والقبض عليهم. وكان هؤلاء العناصر، بالإضافة إلى توفير الأسلحة والتحضير لأعمال تخريبية، يقومون بإرسال إحداثيات الأماكن الحساسة إلى قائدهم (الحلقة المركزية).

وفي محافظة مازندران، تم تحديد هوية 69 شخصاً تابعة للتيار الملكي، ومرتبطين "بالكيان الصهيوني"، وعملاء خونة للوطن، ومرتزقة اقتصاديين، وتم القبض عليهم.

كانت هذه الخلايا تسعى لتنفيذ أعمال تخريبية ومضايقة، وقد تم العثور في مخبأهم على كمية من الأسلحة النارية والبيضاء، ومعدات اتصالات، وتم ضبطها.

وفي محافظة كرمان، فقد تمكن جهاز استخبارات الحرس الثوري من تحديد هوية 51 من العناصر الرئيسية والجواسيس التابعين للعدو وضربهم، من بينهم القبض على 3 فرق تجسس مرتبطة بأجهزة المخابرات المعادية، والقبض على مجموعتين تابعتين للبهائية، وتفكيك خلية عملياتية مسلحة مكونة من 4 أشخاص تابعة للملكيين، و6 من العناصر الإعلامية التابعة لقناة "إنترناشونال" الإرهابية. وكان هؤلاء الأشخاص، أثناء تواصلهم مع قائدهم الخارجي، يسعون إلى زعزعة السوق، وتجنيد وتنظيم عناصر من أجل إشعال الفوضى وأعمال الشغب.

يذكر أن السلطات الإيرانية شددت حملتها الأمنية على خلفية الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على البلاد في شهر يونيو عام 2025 وخلال وبعد الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في شهر فبراير الماضي وألقت القبض على العديد من الأشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل وأمريكا، وأعدمت عددا منهم.