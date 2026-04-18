اتحاد الكرة: القيادات الواعية وراء هدوء أزمتنا مع الأهلي

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن العلاقات مع النادي الأهلي، قد هدأت في الفترة الحالية، نظرًا لوجود قيادات واعية داخل المنظومتين.

وكان النادي الأهلي قد دخل في أزمة مع مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، في الدوري الممتاز.

وقال مصطفى أبو زهرة في تصريحات لقناة أون سبورت: "العلاقة مع النادي الأهلي، وجميع الأطراف مستقرة، فهناك قيادات واعية داخل المنظومة، ساهم في احتواء الأزمة سريعًا، ونحن في النهاية أسرة واحدة، ولا توجد أي خلافات قائمة".

وعن تعمد تكريم الحكام، بعد أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، قال: "تلك الاحتفالية لم تكن متعمدة، بل قد تم تأجيلها سابقًا، لكن تعذر تأجيلها مرة أخرى بسبب ارتباطات الحكام القادمين من مناطق مختلفة لاستلام الشارة الدولية، إلى جانب التزاماتهم بالمباريات".

وأضاف: "تم اتخاذ إجراءات فورية عقب أي تجاوز حدث خلال تلك الاحتفالية، ونحن نؤكد احترامنا الكامل لجماهير الأهلي".

وفي سياق آخر، أوضح أبو زهرة أن هناك خطة لتنظيم مباراة ودية للمنتخب على استاد العاصمة الإدارية الجديدة، قبل السفر للمشاركة في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن المفاوضات في ذلك الشأن، جارية مع أكثر من منتخب.