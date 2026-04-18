السكك الحديدية في ألمانيا تعتزم استثمار 20 مليار يورو في تحديث المحطات

تعتزم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" استثمار 4 مليارات يورو سنويا حتى عام 2030 في تجديد محطات القطارات.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة المملوكة للدولة، إيفلين بالا، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "خلال السنوات الخمس المقبلة ستتجاوز الاستثمارات 20 مليار يورو... لدينا حاجة واضحة لتعويض التأخر".

وبحسب الشركة، من المقرر تحديث أكثر من 1000 محطة خلال العام الجاري. كما سيتم تجديد 710 محطات بشكل أساسي في جميع أنحاء ألمانيا بحلول عام 2030، بينها 130 محطة خلال عام 2026 وحده. وسيركز العمل بشكل رئيسي على تحسين مظهر مباني الاستقبال.

كما تعتزم الشركة تخصيص 50 مليون يورو إضافية لتعزيز الأمن والنظافة في المحطات.

وينص برنامج فوري على زيادة أعمال التنظيف ونشر مزيد من أفراد الأمن في محطات مختارة. وذكرت الشركة أنها تعمل بالتعاون مع الشرطة الاتحادية على تزويد المزيد من المحطات بكاميرات وتقنيات المراقبة بالفيديو. إضافة إلى ذلك، قامت السكك الحديدية بتشكيل فرق فنية متنقلة على مستوى البلاد لتنفيذ أعمال الإصلاح الصغيرة بسرعة وبشكل منظم.