السبت 18 أبريل 2026 1:26 م القاهرة
وزير الرياضة يزور أحد عاملي النظافة بـ«نادي النادي» للاطمئنان على حالته الصحية

محمد ثابت
نشر في: السبت 18 أبريل 2026 - 1:10 م | آخر تحديث: السبت 18 أبريل 2026 - 1:10 م

حرص جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على زيارة صفوت عبدالعزيز، أحد عاملي النظافة بنادي النادي فرع شيراتون، والذي يتلقى العلاج بأحد المستشفيات، للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك عقب تعرضه لإصابة أثناء تأدية عمله داخل النادي.

ووجّه وزير الشباب والرياضة الشكر للعامل بفرع شيراتون على تفانيه في أداء عمله، متمنيًا له الشفاء العاجل، ومؤكدًا له الدعم الكامل له ولأسرته.

واختتم الوزير حديثه للعامل المصاب قائلًا: "نُثمّن تعبكم، ونُقدّر كل خطوة وتضحية تقدمونها من أجل رفعة الوطن"، مضيفًا أن الوزارة ستقف دائمًا خلف كل من يعمل ويجتهد لصالح بلده ووزارته، مشددًا على أن الجميع سواسية في الدولة المصرية، بدعم كامل من القيادة السياسية.

كما وجّه الوزير بضرورة تقديم كل سبل الدعم ومتابعة الحالة الصحية بشكل دقيق، حتى يتماثل للشفاء ويغادر المستشفى في أقرب وقت ممكن، موجّهًا الشكر للفريق الطبي وإدارة المستشفى على ما بذلوه من جهود واضحة في رعاية الحالة.


