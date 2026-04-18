كشفت قناة عبرية، أن أحزاب المعارضة الإسرائيلية تسعى إلى عرض صفقة على بيني جانتس، رئيس حزب "أزرق- أبيض"، تقضي بتخليه عن الترشح في الانتخابات المقبلة مقابل دعمه لتولي منصب رئاسة الدولة.

وذكرت هيئة البث الرسمية، مساء الجمعة، أن المقترح يأتي في ظل تراجع شعبية جانتس في استطلاعات الرأي، وإصراره على خوض الانتخابات رغم عدم تجاوزه نسبة الحسم البالغة 3.25 بالمئة من إجمالي الأصوات.

وتخشى أحزاب المعارضة من ضياع أصوات جانتس وتشتت أصوات المعسكر المعارض في أي انتخابات مقبلة، في حال استمر ترشحه دون ضمان عبور نسبة الحسم.

وما لم تُجرَ انتخابات مبكرة، تنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر المقبل.

ويشغل منصب رئيس الدولة في إسرائيل منذ يونيو 2021 إسحاق هرتسوج، حيث يُنتخب الرئيس من قبل الكنيست (البرلمان) عبر اقتراع سري وبأغلبية أعضائه، لولاية واحدة مدتها سبع سنوات.

ويعد منصب الرئيس في إسرائيل ذا صلاحيات محدودة، تتركز معظمها بيد رئيس الحكومة.

ومن المتوقع أن يعرض هذه الصفقة قادة أحزاب المعارضة يائير لابيد (هناك مستقبل) وأفيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا)، ونفتالي بينت رئيس الوزراء السابق (بينت 2026) وغادي آيزنكوت (يشار)، على جانتس، وفق المصدر ذاته.

والأربعاء، كشف استطلاع للقناة 12 العبرية الخاصة، أنه حال أجريت الانتخابات اليوم سيحصل جانتس على 2 بالمئة فقط من الأصوات ما يعني عدم تجاوزه نسبة الحسم.

وسبق أن شغل جانتس مناصب وزارية بينها وزير الدفاع (مايو 2020- ديسمبر 2022)، والعدل (أبريل 2021- يونيو 2021).