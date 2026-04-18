الخارجية الإيرانية: لا أحد بإمكانه فرض إرادته على إيران وسنتعامل بحذر مع واشنطن

أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن طهران ترغب في بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية، مشيرة إلى أن إيران أعلنت تسهيل حركة المرور عبر المضيق، في مقابل ما وصفه بـ "محاولات أمريكية لتقويض المسار الدبلوماسي"، بحسب هيئة البث البريطانية "بي .بي.سي".

وأضافت أن مضيق هرمز يقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، مؤكدة أنها "مهما كانت السرديات الأمريكية فلن يكون هناك أي حصار في المستقبل، ولا أحد بإمكانه فرض إرادته على إيران".

واتهمت طهران الجانب الأمريكي بـ "خيانة الدبلوماسية" خلال المفاوضات السابقة، داعية إلى "الحذر في التعامل مع واشنطن"، ومؤكداً أن إيران دخلت المحادثات "بحسن نية".

وشددت على أن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها "بكل بطولة"، معتبراً أن الحرب لا يمكن أن تؤدي إلى أي حل إيجابي ما لم يتخلَّ الجانب الأمريكي عن ما وصفه بـ "فكرة الاستعمار".

وقالت إن أي اتفاق تقبله إيران يجب أن يكون ضمن إطار القانون الدولي، مؤكداً تمسك بلاده بحقوقها.

وتابعت: دخلنا جولتي مفاوضات بحسن نية، لكن الجانب الأمريكي "خان الدبلوماسية"، وعلينا أن نبقى حذرين.