الخطوط الجوية العراقية تعلن جاهزيتها الكاملة لتنفيذ رحلات موسم الحج

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، جاهزيتها واستعداداتها الكاملة لتنفيذ رحلات موسم الحج جواً في حال صدور التوجيهات الرسمية باستئنافها، بما يضمن انسيابية نقل الحجاج وفق أعلى مستويات التنظيم.

وقالت الخطوط الجوية العراقية، في بيان صحفي، إن إدارتها عقدت اجتماع خلية الأزمة الثالث برئاسة المدير العام المهندس مناف عبد المنعم، اليوم ،لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالحركة الجوية، واستعراض واقع التشغيل الجوي والتحديات الفنية واللوجستية التي تواجه انسيابية العمل.

ووفق البيان، حضر الاجتماع مدير عام الملاحة الجوية، ومدير قسم النقل الجوي في سلطة الطيران المدني، إلى جانب ممثل عن قيادة العمليات المشتركة، فضلاً عن عدد من مديري الأقسام المعنيين في الشركة، حيث جرى استعراض الموقف التشغيلي الراهن وسبل معالجته بما يضمن استقرار وانسيابية الحركة الجوية.

وتضمن الاجتماع بحث آخر المستجدات المتعلقة بواقع التشغيل الجوي، مع التأكيد على رفع جاهزية الطائرات وتعزيز كفاءة الأسطول وفق متطلبات السلامة الجوية والمعايير الدولية المعتمدة.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، والعمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ خطط الشركة التشغيلية، بما يسهم في تعزيز كفاءة وأداء الخطوط الجوية العراقية وتحسين جودة خدماتها.