شركة لوفتهانزا تستأنف رحلاتها بشكل طبيعي بعد انتهاء الإضرابات

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران أن جميع طائراتها عادت للإقلاع مجددا وفق الجدول المخطط، وذلك بعد الإضرابات التي استمرت أسبوعا كاملا وشملت طواقم الطيران.

وقالت متحدثة باسم الشركة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "عاد التشغيل كما هو مخطط له".

وكانت مئات الرحلات ألغيت الأسبوع الماضي جراء الإضرابات.

وبالتعاون مع نقابة أطقم الضيافة الجوية "أوفو"، قام الطيارون بتعطيل عمليات شركات "لوفتهانزا" و"لوفتهانزا كارجو" و"سيتي لاين" لمدة 5 أيام. كما تعرضت شركة "يورو وينجز" للإضراب لمدة يومين. وردت المجموعة يوم الخميس بإغلاق فوري لعمليات الطيران في شركة سيتي لاين، مبررة القرار أيضا بارتفاع تكاليف الكيروسين في أسطولها الإقليمي القديم.

وذكرت الشركة أن 24 طائرة ركاب و3 طائرات شحن تابعة لسيتي لاين تم إخراجها من الخدمة. وكانت الشركة تتولى في السابق تشغيل رحلات ربط إلى مراكز التشغيل في فرانكفورت وميونخ تحت أرقام رحلات لوفتهانزا.

وانتقدت نقابة الطيارين "كوكبيت" قرار الإغلاق، معتبرة أنه متناقض ويثير قلقا كبيرا لدى الموظفين. وقال رئيس النقابة أندرياس بينيرو إن ذلك يمثل لعبا على مخاوف الموظفين بشأن مستقبلهم الوظيفي، وأضاف: "من جهة يتم التذرع بأزمة كبيرة لتقليص القدرات، ومن جهة أخرى يجري في الوقت نفسه بحث إمكانية أن تتولى شركات أخرى داخل المجموعة، مثل لوفتهانزا نفسها، هذه المسارات رغم أنها أقل ربحية بحسب إدارة الشركة".

وأعلنت النقابة في رسالة داخلية أنها لا تخطط في الوقت الحالي لاتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة، مشيرة إلى ضرورة قيام مجلس الإدارة ولجنة التفاوض بتقييم الوضع أولا. ومن المقرر أيضا إجراء محادثات تمهيدية بعد غد الاثنين مع الشركة بشأن إمكانية اللجوء إلى التحكيم، بعدما فشلت محاولة سابقة بسبب عدم اتفاق الطرفين على إطار موحد للقضايا المطروحة.