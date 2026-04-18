إصابة مسنة فلسطينية في اعتداء لمستوطنين واعتقال 3 من أبنائها

أصيبت مسنة فلسطينية برضوض، السبت، جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليها بالضرب جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بينما اعتقل الجيش 3 من أبنائها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن مستوطنين هاجموا منطقة واد خنيس، شرق مدينة الخليل (جنوب)، وهاجموا فلسطينيين أثناء فلاحتهم لأراضيهم، واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة مسنة.

وأوضحت الوكالة، أن طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت المسنة إلى مركز صحي، تزامنا مع اعتقال الجيش الإسرائيلي 3 من أبنائها.

ووفقا لتقرير شهري صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ مستوطنون إسرائيليون 497 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال مارس الماضي، ما أسفر عن استشهاد 9 مدنيين.

في السياق ذاته، أشارت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل شابا فلسطينيا من قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس (شمال)، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح عند مدخل القرية.

كما أفادت مراسلة الأناضول، بأن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، واعتقلت المواطن يزن جبر، بعد مداهمة منزله، تزامنا مع استقباله للمهنئين، حيث أفرج عنه من السجون الإسرائيلية قبل يومين، عقب اعتقال دام 6 أشهر.

وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع خلال عملية الاقتحام، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1149 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.