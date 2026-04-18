رويترز عن مصادر: 6 وفيات إثر غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل طبرق الليبية

أفاد مصدران عسكريان ومصدر طبي لوكالة رويترز، إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم اليوم السبت بعد غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل مدينة طبرق الليبية.

وقال المصدر الطبي إنه تم إنقاذ أربعة أشخاص.

وفي نهاية فبراير الماضي، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن ما لا يقل عن 30 مهاجرا - قادمين من ليبيا - يُخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم أو فُقدوا بعد انقلاب قاربهم قبالة ساحل اليونان في طقس عاصف أثناء محاولتهم الوصول إليها.

وكان القارب قد أبحر من طبرق في ليبيا يوم فبراير، وانقلب على بعد حوالي 20 ميلا بحريا من جزيرة كريت. ومن بين الناجين 16 رجلا وأربعة قُصر. وانتشلت السلطات جثث ثلاثة رجال وامرأة.

دعت المنظمة إلى تكثيف جهود البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط لإنقاذ الأرواح، وضمان الإنزال الآمن للمهاجرين، وتعزيز التعاون الإقليمي.

وحذرت من أن شبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم لا تزال تستغل المهاجرين على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، مستفيدة من عمليات العبور الخطرة في قوارب غير صالحة للإبحار، بينما تُعرض الناس لانتهاكات ومخاطر جسيمة على سلامتهم.