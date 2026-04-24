تركيا ترسل 6 شاحنات مساعدات طبية إلى إيران

انطلقت 6 شاحنات محمّلة بمواد طبية من ولاية وان شرقي تركيا إلى إيران.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، الجمعة، أنه قبل انطلاق الشاحنات جُمعَت الأدوية، والمستلزمات الطبية الاستهلاكية، والأجهزة الطبية، والنقالات وأسطوانات الأكسجين المرسلة من مؤسسات صحية في ولايات مختلفة، في مديرية الصحة في وان.

وحمل موظفو مديرية الصحة مواد المساعدات التي تم تجهيزها في وان على الشاحنات.

وفي حديث للصحفيين، قال مدير الصحة في الولاية محمد توسون إنهم يعملون على إيصال المواد الطبية التي جُمِعَت من ولايات مختلفة إلى إيران.

وأضاف توسون: "بتوجيهات من رئيس جمهوريتنا رجب طيب أردوغان ووزير الصحة، سنواصل في المرحلة القادمة تقديم مساعداتنا لإخواننا وراء الحدود".

وأشار إلى أنهم أرسلوا سابقا 3 شاحنات، ومع شاحنات اليوم سيصل إجمالي عدد شاحنات المساعدات إلى 9 شاحنات لخدمة زملائهم الإيرانيين والمواطنين هناك.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل الجاري، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.